Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

” Ми вже ретельно працюємо над розгортанням другої хвилі наших лікарень, які будуть надавати допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Ми вже усвідомлюємо, що в деяких областях з таким ставленням до наших рекомендацій є різке зростання кількості людей, які потрапляють в лікарні”, – сказав Степанов.

За його словами, до лікарень потрапляють люди, які мають тяжкий перебіг хвороби, через що потрібно розгортати другу хвилю.

Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що з 23 тисяч ліжок, які відведені для лікарень першої хвилі, зайняті 3 895. З них у відділені інтенсивної терапії зайняті 350 ліжок, 82 пацієнти підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Він зазначив, що лікарні другої хвилі міститимуть 11 576 ліжок.

“Наразі у нас підготовлено 11 576 ліжок в лікарнях другої хвилі, які готові приймати хворих з коронавірусною хворобою… Спільно з МОЗ, НСЗУ головами департаментів охорони здоров’я ми проводимо селекторні наради і будемо відпрацьовувати механізми, як включати ті лікарні, які не включені до першої хвилі, і показувати недоліки, які є в певних областях, щодо визначення правильності маршрутів пацієнтів”, – сказав Ляшко.

Він також підкреслив, що на першому місці по розгляду буде Закарпатська область, оскільки там значно зростає кількість випадків хворих на коронавірус.