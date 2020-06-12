Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Боговина представил первый заместитель председателя Офиса президента Украины Сергей Трофимов, подчеркнув, что он – успешный аграрий и энергичный человек. Трофимов также продемонстрировал указ президента Владимира Зеленского о назначении Боговина и вручил новоиспеченному губернатору соответствующее удостоверение.

В свою очередь новый председатель ОГА отметил, что возглавить область, в которой он живет и работает для него – большая честь.

“Для меня честь возглавить область, где я живу и работаю. В то же время, я понимаю ожидания относительно моей деятельности президента Украины, Кабинета Министров и жителей нашей области. Чувствую ответственность за все то, как должен жить мой родной край. И я готов к этой ответственности”, – сказал Боговин.

Также он отметил, что будет воплощать программу по развитию области, которая по его мнению, может стать стартапом и примером для всех областей Украины.

На представление нового главы Запорожской ОГА вместе с Сергеем Трофимовым приехали генеральный прокурор Ирина Венедиктова, глава МВД Арсен Аваков, председатель СБУ Иван Баканов и вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Летим в Запорожье представлять нового председателя ОГА. Такой “высадки десанта” силовиков в воображении руководителей областей не было”, – подписал Трофимов фото, которое ранее опубликовал в своем Telegram-канале.

Также на сайте главы государства уже появились указы об увольнении Туринка с должности председателя Запорожской областной государственной администрации и назначения Боговина.

Как известно, 20 мая Кабинет министров согласовал назначение главой Запорожской государственной администрации Виталия Боговина.

Виталий Боговин закончил Днепропетровский государственный аграрный университет, а в 2006 году открыл компанию “Бизон-Тех 2006”. В 2010 году новый глава Запорожской области стал соучредителем аграрного холдинга LANDFORT, а в 2016 – холдинга BLW Group. В 2019 году Боговин баллотировался по 78 мажоритарному округу в Верховную Раду от партии “Слуга народа”, однако проиграл кандидату от партии “ОПЗЖ”.