ВАКС отказал НАБУ в продлении срока досудебного расследования дела судьи Вовка

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Telegram.
“Детективы просили еще два месяца для проведения расследования, так как оно заканчивается 17 января. Ранее Бицюк продлевал этот срок без проблем. Сегодня не сделал этого. Причины мы не знаем, ведь нет полного решения. Скорее всего, и не узнаем, потому что в этом деле решения не публикуют”, – говорится в сообщении.
Там отметили, что не знают причин, ведь нет полного решения.
“Скорее всего, мы его и не узнаем, потому что в этом деле решения не публикуют вообще”, – сообщили в центре.
Кроме того, в ЦПК считают, что такое решение – серьезная угроза делу.
“Обжаловать его нельзя, и теперь дело или приостановят или закончат досудебное расследование ранее, оставив ее готовой”, – добавили там.
В центре также напомнили, что вчера Бицюк отказался применить принудительный привод к Вовку, который игнорирует заседания, хотя есть видео, где Вовку вручают повестку.
Напомним, что 3 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Его подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти.
- 11 августа этого года НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще 6 фигурантов “дела ОАСК”. Кроме Вовка, в розыск объявили четырех судей ОАСК (Владимира Келеберду, Игоря Качура, Игоря Погрибниченка, Алексея Огурцова) и двух членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (Николая Сироша, Сергея Остапца).
- 12 августа глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос.
- 24 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили повестку в суд главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.