ВАКС отказал НАБУ в продлении срока досудебного расследования дела судьи Вовка

Covid-19 Украина

обновлено 06.01.2021 в 20:01

Всего:

1090496 (+6911)

Болеют:

309241 (+6911)

Выздоровели:

761898 (+14490)

Умерло:

19357 (+228)

21:41 Денисова просит КСУ проверить положения медреформы и внедренного карантина
21:41 Японские ученые научились перерабатывать пластик в топливо и воск
21:00 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 6 января
20:50 Трамп раскритиковал «слабых республиканцев» перед итоговым заседанием Конгресса по выборам
20:19 ​Мэр Черкасс выступил против введения локдауна 8 января
20:10 В США экстренно госпитализировали рэпера Dr Dre: названа причина
19:56 Семья Порошенко поздравила украинцев с праздником Рождества Христова
19:12 Зеленский поздравил украинцев с Рождеством и напомнил, что колядки должны быть безопасными
18:44 Главный адмирал США призвал администрацию Байдена пересмотреть стратегию нацбезопасности
18:00 В Китай не пустили экспертов ВОЗ, которые расследуют появление COVID-19
17:35 В МВФ назвали сумму, которую Украина должна выплатить до 2036 года: план-график
17:23 Мэр Тернополя отказывается вводить локдаун с 8 января
15:59 Декларирование доходов 2020 года: кто и когда должен подавать отчет – инструкция
15:41 Суд в Лондоне отказался выпустить Ассанжа под залог
15:00 Сын Корбана погиб в аварии
14:07 Украина и пандемия: назвали самые популярные статьи украинской Википедии 2020
13:35 Трамп признает, что проиграл выборы, но хочет общественного внимания
12:19 Роскомнадзор требует от украинского провайдера заблокировать сайт ИМИ в Украине
11:50 Кинофестиваль ищет добровольца, который в одиночестве на острове неделю будет смотреть фильмы
11:20 В Киеве за сутки COVID-19 диагностировали более чем у 930 человек
09:59 Bottega Veneta удалила аккаунты в Instagram, Twitter и Facebook
09:42 Церемонию вручения «Грэмми-2021» перенесли из-за ситуации с COVID-19
09:25 Адвокат, которая помогала Трампу в разговоре с госсекретарем Джорджии, уходит из юрфирмы
08:57 За прошедшие сутки в Украине выявлены 6911 новых случаев COVID-19
07:58 6 января 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины

ВАКС отказал НАБУ в продлении срока досудебного расследования дела судьи Вовка

Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк отказал в продлении срока расследования по делу о попытке захвата власти судьями Окружного админсуда, в том числе и его главой — Павлом Вовком.

Среда, 6 января 2021, 21:03

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Telegram.

“Детективы просили еще два месяца для проведения расследования, так как оно заканчивается 17 января. Ранее Бицюк продлевал этот срок без проблем. Сегодня не сделал этого. Причины мы не знаем, ведь нет полного решения. Скорее всего, и не узнаем, потому что в этом деле решения не публикуют”, – говорится в сообщении.

Там отметили, что не знают причин, ведь нет полного решения.

“Скорее всего, мы его и не узнаем, потому что в этом деле решения не публикуют вообще”, – сообщили в центре.

Кроме того, в ЦПК считают, что такое решение – серьезная угроза делу.

“Обжаловать его нельзя, и теперь дело или приостановят или закончат досудебное расследование ранее, оставив ее готовой”, – добавили там.

В центре также напомнили, что вчера Бицюк отказался применить принудительный привод к Вовку, который игнорирует заседания, хотя есть видео, где Вовку вручают повестку.

Напомним, что 3 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Его подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти.

  • 11 августа этого года НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще 6 фигурантов “дела ОАСК”. Кроме Вовка, в розыск объявили четырех судей ОАСК (Владимира Келеберду, Игоря Качура, Игоря Погрибниченка, Алексея Огурцова) и двух членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (Николая Сироша, Сергея Остапца).
  • 12 августа глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос.
  • 24 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили повестку в суд главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.
Теги: ВАКС, Окружний адмінсуд, Павло Вовк

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться