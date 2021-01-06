ВАКС отказал НАБУ в продлении срока досудебного расследования дела судьи Вовка

Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк отказал в продлении срока расследования по делу о попытке захвата власти судьями Окружного админсуда, в том числе и его главой — Павлом Вовком.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Telegram.

“Детективы просили еще два месяца для проведения расследования, так как оно заканчивается 17 января. Ранее Бицюк продлевал этот срок без проблем. Сегодня не сделал этого. Причины мы не знаем, ведь нет полного решения. Скорее всего, и не узнаем, потому что в этом деле решения не публикуют”, – говорится в сообщении.

Там отметили, что не знают причин, ведь нет полного решения.

“Скорее всего, мы его и не узнаем, потому что в этом деле решения не публикуют вообще”, – сообщили в центре.

Кроме того, в ЦПК считают, что такое решение – серьезная угроза делу.

“Обжаловать его нельзя, и теперь дело или приостановят или закончат досудебное расследование ранее, оставив ее готовой”, – добавили там.

В центре также напомнили, что вчера Бицюк отказался применить принудительный привод к Вовку, который игнорирует заседания, хотя есть видео, где Вовку вручают повестку.