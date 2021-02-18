Covid-19 Украина

обновлено 18.02.2021 в 13:02

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Стоимость Bitcoin впервые достигла $52,5 тысячи

В четверг, 18 февраля, стоимость криптовалюта впервые достигла отметки в 52,6 тысячи долларов.

Четверг, 18 февраля 2021, 13:28

Об этом свидетельствуют данные биржи криптовалюта Coindesk.

После этого курс зафиксировался на уровне около 52 тысяч и постепенно снизился.

По состоянию на 13:20 по Киеву курс Bitcoin закрепился на уровне 51,616 доллара.

Напомним, что автомобильная компания Илона Маска незаметно купила биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) это может быть еще одной причиной расследовать дело профессионального тролля и генерального директора Tesla Илона Маска.

  • Ранее сообщалось, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вернулся в Twitter после двухдневного перерыва, чтобы отправить серию мемов о криптовалюте Dogecoin, чем повысил ее акции Dogecoin на 75%.
Теги: криптовалюти, bitcoin, курс

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