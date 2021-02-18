Стоимость Bitcoin впервые достигла $52,5 тысячи

Об этом свидетельствуют данные биржи криптовалюта Coindesk.

После этого курс зафиксировался на уровне около 52 тысяч и постепенно снизился.

По состоянию на 13:20 по Киеву курс Bitcoin закрепился на уровне 51,616 доллара.

Напомним, что автомобильная компания Илона Маска незаметно купила биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) это может быть еще одной причиной расследовать дело профессионального тролля и генерального директора Tesla Илона Маска.