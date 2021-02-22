Об этом сообщил бывший глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко на своей странице в Facebook.

“Скромная, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе 19 февраля в центре Киева”, – написал он.

Как известно, 19 февраля на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе Киева произошел спонтанный конфликт между пешеходом, который переходил проезжую часть в разрешенном месте, и водителем автомобиля Hyundai, который проезжал по улице.

По данным прокуратуры, в результате конфликта водитель “выбежал из автомобиля и нанес пешеходу несколько ударов в область головы, от которых последний упал на мостовую и в дальнейшем скончался на месте происшествия”.

Водителя Hyundai, гражданина Азербайджана, 1992 года, вскоре задержали правоохранители. Известно, что он имеет вид на жительство в Украине.

Умерший пешеход – киевлянин, 1969 года рождения.