Об этом сообщил бывший глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко на своей странице в Facebook.
“Скромная, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе 19 февраля в центре Киева”, – написал он.
Как известно, 19 февраля на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе Киева произошел спонтанный конфликт между пешеходом, который переходил проезжую часть в разрешенном месте, и водителем автомобиля Hyundai, который проезжал по улице.
По данным прокуратуры, в результате конфликта водитель “выбежал из автомобиля и нанес пешеходу несколько ударов в область головы, от которых последний упал на мостовую и в дальнейшем скончался на месте происшествия”.
Водителя Hyundai, гражданина Азербайджана, 1992 года, вскоре задержали правоохранители. Известно, что он имеет вид на жительство в Украине.
Умерший пешеход – киевлянин, 1969 года рождения.
- Печерский районный суд Киева отправил под арест водителя автомобиля Hyundai, подозреваемого в нанесении смертельных ударов пешеходу в центре столицы.