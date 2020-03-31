Вчера, 30 марта, на Донбассе в результате снайперского обстрела погиб младший сержант Владимир Мовчанюк.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

“Младший сержант Владимир Сергеевич Мовчанюк 1983 года погиб при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Первомайское Ясиноватского района Донецкой области. Пуля снайпера оборвала жизнь бойца 30 марта”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий из с. Андрушевка Погребищенского района Винницкой области, служил по контракту с мая 2015 года. Не женат.

По предварительным данным, похоронят бойца в родном селе. Дата похорон пока неизвестна.

По информации штаба ООС, 30 марта в зоне боевых действий на Донбассе от снайперской пули погиб украинский боец.