Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.
“Младший сержант Владимир Сергеевич Мовчанюк 1983 года погиб при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Первомайское Ясиноватского района Донецкой области. Пуля снайпера оборвала жизнь бойца 30 марта”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащий из с. Андрушевка Погребищенского района Винницкой области, служил по контракту с мая 2015 года. Не женат.
По предварительным данным, похоронят бойца в родном селе. Дата похорон пока неизвестна.
По информации штаба ООС, 30 марта в зоне боевых действий на Донбассе от снайперской пули погиб украинский боец.
- В течение прошедших суток на Донбассе боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский боец погиб, трое получили ранения и один – боевое поражение.
- На Донбассе украинский боец подорвался на российской мине.