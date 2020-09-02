Верховная Рада Украины поддержала сегодня законопроект, который, среди прочего, предусматривает запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации в период карантина.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3552 проголосовали в первом чтении 285 нардепов, а во втором и в целом – 279.

Так, 30 марта этого года был принят закон, которым временно, на период установления Кабинетом Министров карантина и ограничительных мер по предотвращению возникновения и распространения коронавируса COVID -19, прекращается приватизация (продажа) объектов большой приватизации.

Однако процесс приватизации предусматривает осуществление ряда подготовительных, организационных мероприятий, предшествующих проведению непосредственной продажи объектов на аукционах.

“Подготовка к приватизации объектов большой приватизации требует значительного времени. Следовательно, правовая неопределенность в вопросах возможности осуществления Фондом госимущества Украины во время карантина подготовительных, организационных мероприятий, предшествующих проведению непосредственной продажи объектов на аукционах, может привести не только к недополучению государственным бюджетом в 2020 году средств от приватизации, но и обжалованию и отмене результатов такой приватизации”, – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Принятый документ решает эту проблему.

Согласно законопроекту № 3552, временно, на период установления Кабинетом Министров карантина (и ограничительных мероприятий по предотвращению распространения COVID-19) не проводятся аукционы по продаже объектов большой приватизации (но при этом не остановлен весь процесс приватизации).

Кроме того, законопроектом вводится парламентский контроль за приватизацией госимущества. Его будет осуществлять комитет Парламента, к предмету ведения которого относятся вопросы приватизации государственного и коммунального имущества.

Комитет получит право вносить на рассмотрение Рады предложения по изменениям и дополнениям в действующее законодательство по приватизации. Он также будет заслушивать отчет о работе Фонда госимущества о ходе приватизации, должностных лиц Кабмина, министерств и ведомств по вопросам приватизации.