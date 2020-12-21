Великобритания борется с продовольственным кризисом из-за мутации COVID-19 — Bloomberg

В субботу стало известно о распространении нового штамма коронавируса в Великобритании. В стране начинается продовольственная паника, поскольку европейские страны ограничили торговлю и поездки.

Об этом пишет Bloomberg.

Опасаясь нового штамма COVID-19, быстро распространяется и вызывает серьезную изоляцию по всей Англии, Франция в воскресенье приостановила рейсы из Великобритании на 48 часов, а Германия ограничила передвижение между странами.

Французское правительство уже заявило, что потребует строгой проверки, прежде чем снимать блокаду.

Сбои в торговле обнажают уязвимость Великобритании в єтой сфере. Бизнес-группы, столкнувшиеся с катастрофическими потерями, призвали правительство премьер-министра Бориса Джонсона решительно действовать в ближайшее время, а организация Logistics UK, состоящая из 18 000 членов, призвала к быстрому тестированию на COVID-19 водителей грузовиков, покидающих страну.

“Ночной кошмар”

“Это кошмар перед Рождеством”, – сказал Джеймс Уизерс, генеральный директор промышленной группы Scotland Food & Drink.

По его словам, более 100 грузовиков с морепродуктами должны пересечь границу с ЕС, направляясь на рождественские оптовые рынки во Франции и Испании. Он считает, что есть опасения, что живые моллюски испортятся, если их задержат на границе, и правительству нужно принимать решения на этот счет уже сегодня.

Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари заявил, что европейские страны работают над “надежным протоколом здравоохранения”, который будет внедрен в ближайшее время. Контейнерные порты и паромные терминалы уже были перегружены из-за накопления запасов перед крайним сроком 31 декабря, знаменующим окончательный разрыв с единым европейским рынком.

Не надо паниковать

В Великобритании официальные лица пытались преуменьшить важность ситуации. Джейми Дэвис, пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона, призвал британцев не паниковать при покупке продуктов, и сказал, что у страны есть устойчивые цепочки поставок.

Отвечая на вопрос о вакцине, Дэвис также сказал, что Великобритания уже имеет “большую часть поставок этого года” от Pfizer Inc.

Пограничный хаос наступает в конце года, когда Джонсон сам перенес COVID-19 и подвергся серьезной критике за свою реакцию на пандемию, в результате которой Великобритания экономически пострадала больше остальных. Также в Европе по количеству погибших страна уступает только Италии.

Британская сеть супермаркетов J Sainsbury Plc заявила, что рассматривает возможность использования авиаперевозок для продуктов из Европы.

“Если ситуация не изменится, Sainsbury в ближайшие дни начнет видеть “пробелы” в поставках некоторых фруктов и овощей”, – сказала Виктория Дурман, руководитель отдела корпоративных коммуникаций.

Кроме того, за пределами Дувра грузовики начали выстраиваться в очередь на автомагистрали M20, поскольку план действий в чрезвычайных ситуациях “Операция Стек” был запущен из-за того, что водители не могли сесть на паромы. Министерство транспорта также готовило аэропорт Манстон в Кенте, который в настоящее время модернизируется для размещения до 4000 автомобилей.

“В течение следующих 48 часов в некоторых паромных портах Великобритании могут быть перебои в работе. Мы уверены, что поставки в страну продолжатся”, – сказал Ричард Баллантайн, главный исполнительный директор Британской ассоциации портов.

Акции рухнули

В понедельник акции британских компаний в сфере туризма, отдыха и розничной торговли упали из-за отмены рейсов, в то время как акции домовладельцев, таких как Ocado Group Plc, выросли. В наибольшей степени пострадали авиакомпании. Например, IAG SA, материнская компания British Airways, упала на 20%, а Easyjet Plc – на 18%.

Экономисты Berenberg снизили свой прогноз роста в Великобритании на 2021 год только на прошлой неделе до 7,3% с 8% из-за новых ограничений.