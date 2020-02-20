Об этом шла речь в его выступлении на заседании Генеральной ассамблее ООН, трансляцию ведет “Крым.Реалии”.

Сперва министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что его страна выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины. В частности, он напомнил о суммах выделенных на поддержку Украине средств, гуманитарной помощи и инвестициях.

“Я хотел бы напомнить Генеральной ассамблее, что Венгрия выделила 225 миллионов евро на поддержку Украины с 2014-го года. Мы финансируем восстановление и функционирование больниц, школ и церквей. Мы профинансировали закупку вакцин для детей, кроме того, мы внесли свой вклад в обеспечение продовольствием детей в школах и детских садах. Кроме того, наши действия на востоке Украины привели к тому, что было выделено 60 миллионов инвестиций, это создало новые рабочие места и обеспечило приток доходов от налогов в бюджет Украины. Но вы знаете, что деньги все проблемы не решают. Поэтому я хотел бы отметить, что мы лечили 33 военнослужащих из Украины в больницах в Венгрии, которые пострадали на востоке Украины. Мы приняли 236 детей из Украины, которые провели у нас летние школьные каникулы. Это дети украинцев, которые оказались погибшими или получили ранения в боях на востоке Украины. Кроме того, мы профинансировали создание станции чрезвычайной помощи на Донбассе”, — сказал он.

Помимо этого, Сийярто в очередной раз привлек внимание к вопросу о языковом пункте нового украинского закона об образовании.

“Борьба Украины с Россией привела к тому, что были приняты такие правовые положения, которыми ущемляются права венгров на самобытность, язык, самоуправление”, — заявил он.

Также Сийярто заверил членов Генеральной ассамблеи в том, что национальным меньшинствам якобы “фактически запрещают использовать свой собственный язык”.

“Когда речь идет о нарушениях прав хотя бы одного венгра, это нас уже заботит. Мы, венгры, будем, конечно же, выступать за территориальную целостность и суверенитет Украины, мы и далее будем оказывать экономическую и гуманитарную поддержку и помощь нашим украинским друзьям. Вместе с тем хотелось бы ожидать, что новое законно избранное руководство Украины урегулирует указанную проблему. Мы выступаем за диалог, понимаем, что это взаимные шаги. Надеюсь, уже в этом году мы сможем сообщить Генеральной ассамблеи, что преодолели проблему”, — заявил он.

На видео с 25 минуты