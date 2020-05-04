Об этом свидетельствует жалоба, направленная в Высший совет правосудия (ВСП) и генпрокурору, обнародованная на сайте ВСП.
“23 апреля 2020 года свою позицию как позицию Офиса Генерального прокурора обнародовала и генпрокурор, которая фактически противопоставила судебную власть обществу и государству в целом. Из выступления создается впечатление, что единственным защитником общества и государства выступает прокурор, которая уже определила, кто в этом деле прав, а кто – нет. В условиях, когда вокруг этого дела явно просматривается возмущение гражданских чувств и попытка унизить суд, такие заявления вряд ли могут считаться приемлемыми”, – говорится в документе.
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