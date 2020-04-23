Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк в Facebook.
По словам Железняка, по состоянию на сегодня финансовый комитет прошел 15 631 правку к законопроекту, что составляет 94% от общего количества. Рассмотрение правок продолжится в понедельник в 10 утра.
“Выглядит так, что это будет финальное заседание по этому вопросу”, – добавил он.
Отмечается, что в конце рассмотрения финкомитет вернется в еще к одному блоку правок.
“Есть блок правок (относительно нотариального удостоверения и отмене назначенных открытых торгов ФГВФЛ) к которым еще вернется комитет в конце рассмотрения, но общая ситуация понятна”, – пояснил Железняк.
Всего депутаты подали ко второму чтению банковского закона более 16 тысяч поправок. Закон нельзя принять, пока все эти поправки сначала не рассмотрят в комитете Рады, а впоследствии — в сессионном зале.
Ранее #Буквы сообщали, что внеочередное заседание планировалось на 22 апреля. В ходе заседания депутаты планируют рассмотреть постановление об отмене результатов голосования Верховной Рады от 16.04.2020 года о принятии Закона “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры”. Без голосования этих постановлений спикер не может подписать изменения в регламент, и, соответственно, Рада не может рассмотреть “антиколомойский законопроект” о невозвращении “ПриватБанка” прежним владельцам.
Также к внеочередному заседанию лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко требовала вынести вопрос о “скрутки” на таможне из-за которых государство теряет по 5 млрд грн ежемесячно, о чем ранее заявил экс-министр финансов Игорь Уманский.
- Ранее Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам. Ко второму чтению к документу подано более 16 тысяч правок.
- 16 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в регламент, чтобы ускорить принятие “антиколомойского” проекта закона во втором чтении.