Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрел 94% правок к так называемому банковскому закону, который должен предотвратить возвращение выведенных с рынка банков бывшим владельцам.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк в Facebook.

По словам Железняка, по состоянию на сегодня финансовый комитет прошел 15 631 правку к законопроекту, что составляет 94% от общего количества. Рассмотрение правок продолжится в понедельник в 10 утра.

“Выглядит так, что это будет финальное заседание по этому вопросу”, – добавил он.

Отмечается, что в конце рассмотрения финкомитет вернется в еще к одному блоку правок.

“Есть блок правок (относительно нотариального удостоверения и отмене назначенных открытых торгов ФГВФЛ) к которым еще вернется комитет в конце рассмотрения, но общая ситуация понятна”, – пояснил Железняк.

Всего депутаты подали ко второму чтению банковского закона более 16 тысяч поправок. Закон нельзя принять, пока все эти поправки сначала не рассмотрят в комитете Рады, а впоследствии — в сессионном зале.

Ранее #Буквы сообщали, что внеочередное заседание планировалось на 22 апреля. В ходе заседания депутаты планируют рассмотреть постановление об отмене результатов голосования Верховной Рады от 16.04.2020 года о принятии Закона “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры”. Без голосования этих постановлений спикер не может подписать изменения в регламент, и, соответственно, Рада не может рассмотреть “антиколомойский законопроект” о невозвращении “ПриватБанка” прежним владельцам.

Также к внеочередному заседанию лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко требовала вынести вопрос о “скрутки” на таможне из-за которых государство теряет по 5 млрд грн ежемесячно, о чем ранее заявил экс-министр финансов Игорь Уманский.