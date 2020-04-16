Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За документ №1043 проголосовали 242 народных депутата.
Он направлен на борьбу с “поправочным спамом” и должен ускорить рассмотрение во втором чтении законопроекта о невозвращении “ПриватБанка” его бывшим владельцам (к которому внесено более 16 тысяч поправок).
“К сожалению, Парламент столкнулся с особой ситуацией: никогда ранее у нас не было 16 тысяч правок. Это ситуация, которая может заблокировать работу Рады до осени, по любому вопросу. И это может касаться не только этого закона, но и любого другого”, – подчеркнул во время рассмотрения законопроекта спикер ВР Дмитрий Разумков.
Он уточнил, что после вступления законопроекта о регламенте в силу Рада внесет в него изменения, которыми будет предусмотрено, что он будет действовать временно: “на время карантина плюс 30 дней”. Об этом договорились лидеры фракций и групп.
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Принятым документом предусмотрена особая процедура рассмотрения законопроектов во втором чтении, если подано как минимум в пять раз больше поправок, чем статей или пунктов в изначальной редакции проекта законодательного акта (но не менее 500 поправок).
Чтобы запустить особую процедуру, необходимо, чтобы 150 нардепов подписали соответствующее предложение, после чего за него должна проголосовать Верховная Рада.
В дальнейшем процедура будет следующей:
• После принятия Парламентом решения о применении особой процедуры у фракций и групп будет два дня, чтобы определить не более 5 предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и направить в адрес комитета.
• Каждый внефракционный нардеп, предложения и поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить одну неучтенную поправку, на которой он настаивает, и направить главному комитету.
• Главный комитет в двухдневный срок будет обобщать эти предложения и поправки, а также подготовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении.
На заседании Парламента рассмотрение законопроекта будет начинаться с выступления главы или представителя профильного комитета, на которое выделят до двух минут. После этого нардепы будут рассматривать поправки.
Инициаторам отклоненных поправок дается на выступление до двух минут, а депутатам, которые хотят поставить свою учтенную комитетом поправку на подтверждение, — до одной минуты.
- Ранее Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам. Ко второму чтению к документу подано более 16 тысяч правок.
- Депутат от фракции “Слуга народа” Александр Качура подал обращение к главе редакционного совета национального проекта “Книга рекордов Украины” с прошением зафиксировать рекорд по количеству правок к “антиколомойскому” закону.
- Исключенный из “Слуги народа” нардеп Антон Поляков, который подал 6033 правки к “антиколомойскому” закону выдвинул ультиматум Верховной Раде.
- Половина украинцев поддерживают принятие Верховной Радой проекта закона, который сделает невозможным возвращение “ПриватБанка” его бывшим владельцам.