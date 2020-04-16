Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в регламент, чтобы ускорить принятие "антиколомойского" проекта закона во втором чтении.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ №1043 проголосовали 242 народных депутата.

Он направлен на борьбу с “поправочным спамом” и должен ускорить рассмотрение во втором чтении законопроекта о невозвращении “ПриватБанка” его бывшим владельцам (к которому внесено более 16 тысяч поправок).

“К сожалению, Парламент столкнулся с особой ситуацией: никогда ранее у нас не было 16 тысяч правок. Это ситуация, которая может заблокировать работу Рады до осени, по любому вопросу. И это может касаться не только этого закона, но и любого другого”, – подчеркнул во время рассмотрения законопроекта спикер ВР Дмитрий Разумков.

Он уточнил, что после вступления законопроекта о регламенте в силу Рада внесет в него изменения, которыми будет предусмотрено, что он будет действовать временно: “на время карантина плюс 30 дней”. Об этом договорились лидеры фракций и групп.

Принятым документом предусмотрена особая процедура рассмотрения законопроектов во втором чтении, если подано как минимум в пять раз больше поправок, чем статей или пунктов в изначальной редакции проекта законодательного акта (но не менее 500 поправок).

Чтобы запустить особую процедуру, необходимо, чтобы 150 нардепов подписали соответствующее предложение, после чего за него должна проголосовать Верховная Рада.

В дальнейшем процедура будет следующей:

• После принятия Парламентом решения о применении особой процедуры у фракций и групп будет два дня, чтобы определить не более 5 предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и направить в адрес комитета.

• Каждый внефракционный нардеп, предложения и поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить одну неучтенную поправку, на которой он настаивает, и направить главному комитету.

• Главный комитет в двухдневный срок будет обобщать эти предложения и поправки, а также подготовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении.

На заседании Парламента рассмотрение законопроекта будет начинаться с выступления главы или представителя профильного комитета, на которое выделят до двух минут. После этого нардепы будут рассматривать поправки.

Инициаторам отклоненных поправок дается на выступление до двух минут, а депутатам, которые хотят поставить свою учтенную комитетом поправку на подтверждение, — до одной минуты.