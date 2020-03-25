Официальный канал МОЗ Украины "Коронавирус_Інфо" в Viber превратили в открытый чат с 3,5 млн участников. Его наводнили сотни сообщений, в том числе — содержащих спам.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, 21 марта Министерство охраны здоровья Украины начало сотрудничество с компанией Rakuten Viber. В мессенджере появилось официальное сообщество “Коронавирус_Інфо”, где публиковалась актуальная информация ведомства касательно распространения коронавируса COVID-19 в стране.

За несколько дней существования сообщества количество его участников приблизилось к 3,5 миллионам.

Вечером 25 марта сообщество было открыто для сообщений: возможность написать сообщение, которое увидит аудитория в несколько миллионов смог любой его участник. Вероятно, это произошло в результате ошибки администраторов сообщества или из-за взлома их аккаунтов злоумышленниками.

В течение полутора часов количество сообщений превысило несколько тысяч. Участники чата передавали друг другу приветы, слали мемы и жаловались на большое количество уведомлений.

Недобросовестные пользователи присылали в чат подозрительные ссылки, а перекупщики дефицитных товаров — антисептиков и средств индивидуальной защиты — использовали эту возможность чтобы прорекламировать свои услуги.

По состоянию на 22 часа никакой официальной реакции от министерства по поводу этой ситуации не последовало. В результате инцидента сообщество МОЗ покинули более 2 тысяч участников.