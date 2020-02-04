В США в штате Айова прошло собрание сторонников Демократической партии, на котором члены обсуждали кандидатов для участия в президентской гонке. Однако обнародование результатов первичных голосований задерживается из-за "несоответствий" в подсчете.

Об этом пишет The Guardian.

Демократическая партия заявила, что проводит пересчет из-за проблем с мобильным приложением, используемым для передачи результатов голосования.

Собрание демократов началось в 19:00 по местному времени. В результате голосования избиратели должны были решить, какой кандидат в президенты от Демократической партии, по их мнению, сможет победить на выборах в ноябре действующего лидера США Дональда Трампа.

Но к 23:00 по местному времени результаты все еще не были опубликованы.

“Мы обнаружили несоответствия в представлении результатов. Это просто вопрос отчетности. Приложение работает, и это не взлом. Основополагающие данные голосования на бумаге являются надежными, и для публикации результатов просто потребуется время”, -сказала директор по коммуникациям демократической партии Айовы Мэнди МакКлюр.

Одиннадцать кандидатов-демократов соревнуются за то, чтобы стать кандидатом в президенты США. Недавние социологические опросы показали, что в последние дни перед первичными голосованиями лидировали сенатор Берни Сандерс, экс-вице-президент Джо Байден, сенатор Элизабет Уоррен и бывший мэр из Индианы Питер Буттиджич.