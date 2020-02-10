Об этом шла речь в ее видеоинтервью, опубликованном на сайте партии “Альянс либералов и демократов за Европу”.
Во время интервью Йоуровой завали короткие вопросы, одним из которых был: “С каким политиком Вы бы поменялись места на один день?”.
“Я думаю, что я бы переехала в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина. Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине”, — ответила вице-президент Еврокомиссии.
Справка. Вера Йоурова — чешский политик, министр регионального развития, европейский комиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства в комиссии Юнкера. 10 сентября 2019 года вошла в должности заместителя председателя Европейской комиссии фон дер Ляйен, со сферой ответственности в области политики сохранения европейских ценностей и транспарентности. В 2019 году журнал Time включил Йоурову в число 100 самых влиятельных людей мира в связи с ее участием в проведении через Европейский парламент общего регламента по защите данных.
- Ранее Европарламент принял резолюцию об имплементации общей внешней политики и политики безопасности, в которой признал Россию “неизбежным источником угроз”.
- 18 декабря Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла обновленную украинскую резолюцию “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина”, которая, в частности, осуждает действия РФ, связанные с арестами крымских активистов по обвинению в терроризме.
- Также была принята резолюция, призывающая РФ, как государство-оккупанта, вывести свои войска из Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.