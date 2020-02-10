Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что поменялась бы местами с президентом РФ Владимиром Путиным и вернула бы Крым Украине.

Об этом шла речь в ее видеоинтервью, опубликованном на сайте партии “Альянс либералов и демократов за Европу”.

Во время интервью Йоуровой завали короткие вопросы, одним из которых был: “С каким политиком Вы бы поменялись места на один день?”.

“Я думаю, что я бы переехала в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина. Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине”, — ответила вице-президент Еврокомиссии.

Справка. Вера Йоурова — чешский политик, министр регионального развития, европейский комиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства в комиссии Юнкера. 10 сентября 2019 года вошла в должности заместителя председателя Европейской комиссии фон дер Ляйен, со сферой ответственности в области политики сохранения европейских ценностей и транспарентности. В 2019 году журнал Time включил Йоурову в число 100 самых влиятельных людей мира в связи с ее участием в проведении через Европейский парламент общего регламента по защите данных.