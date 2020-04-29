Вице-президент США Майк Пенс пренебрег правилами безопасности в условиях эпидемии коронавируса и пришел в больницу без защитной маски.

Об этом сообщает ВВС.

Правила медицинского центра Майо в Миннесоте, в который пришел Пенс, предусматривают, что все посетители должны носить средства индивидуальной защиты, в том числе маски.

“Мистер Пенс был единственным человеком, присутствующим без маски в клинике Майо в Миннесоте”, – отметили в сообщении.

Администрация клиники пояснила журналистам, что изначально предупредила Пенса о необходимости надеть маску. Но такое объяснение позже удалили.

Сам Пенс сказал, что не надевал маску, так как ему необходимо было встретиться с персоналом и пациентами.

Пенс возглавляет целевую группу по коронавирусу в Белом доме. Он курирует работу, направленную на разработку рекомендаций относительно мер карантина и социального дистанцирования. Он ранее заявлял о необходимости всем носить защитные маски в местах, где сложно придерживаться мер социального дистанцирования.

Вместе с Пенсом в больнице был комиссар Управления по контролю за продуктами и лекарствами США доктор Стивен Хан. Он был в маске.

Визит состоялся в тот же день, когда количество случаев заболевания Covid-19 в США превысило один миллион, а число смертей превысило 57 тысяч.