Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект об усилении ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №3633 проголосовал 341 народный депутат.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен “на усиление защиты журналистов, их близких родственников и членов их семей от угроз или насилия в связи с осуществлением журналистами законной профессиональной деятельности, а также в случае препятствования их законной профессиональной деятельности”.

Документом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины – повышаются размеры штрафов за преступления против журналистов:

1. За незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критику субъекта властных полномочий и любое другое умышленное препятствование профессиональной деятельности журналиста предусмотрены штрафы от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 – 17 000 гривен), либо арест на срок до 6 месяцев, либо ограничение свободы на срок до 3 лет. Стоит отметить, что сейчас штраф за такие нарушения составляет 850 грн (сроки ограничения и лишения свободы те же).

2. За влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или за преследование в связи с его профдеятельностью грозит штраф от 1000 до 2000 минимумов доходов граждан (17 – 34 тыс. гривен), либо арест на срок до 6 месяцев, либо ограничение свободы на срок до 4 лет. Сейчас штраф за такие нарушения составляет 3400 грн (сроки ограничения и лишения свободы те же).

3. Если такие действия совершило должностное лицо с использованием своего положения или по предварительному сговору группой лиц, размер штрафа составит от 2000 до 3000 необлагаемых минимумов (34 – 51 тыс. гривен), либо предусмотрено ограничение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Сейчас размер штрафа по этой статье составляет 3400 – 8500 грн (срок ограничения свободы тот же).

За угрозу или насилие в отношении журналиста, совершенные организованной группой, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. В действующей редакции Уголовного кодекса за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 14 лет.

Согласно принятому законопроекту, угрозы или насилие в отношении журналиста, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, повлекут наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 14 лет.