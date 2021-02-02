Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №4229 проголосовал 251 народный депутат.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом “предлагается частично решить проблему “кадрового голода” в судебной системе, путем разблокировки и завершения продолжающихся конкурсных процедур, объявленных предыдущим составом Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а также путем проведения конкурса для кандидатов, которые, несмотря на прохождение всех стадий отбора, по независящим от них причинам не были назначены судьями”.

Речь идет о временной передаче полномочий ВККС Высшему совету правосудия по проведению и завершению специальной проверки, объявлению, проведению и определению результатов конкурсов для кандидатов в судьи.

Как отметил, представляя законопроект, нардеп от “Слуги народа” Денис Маслов, этот документ касается более 40 кандидатов на должности судей. Он уточнил, что сегодня новый состав ВККС не сформирован, а судебная система требует скорейшего заполнения вакантных должностей в местных и других судах.

“Это те кандидаты, которые еще до 2016 года получили рекомендации ВККС и Высшего совета юстиции о назначении на должности судей. Но в 2016 году Парламент принял изменения в Конституцию и закон о судоустройстве, которыми ВСЮ был переименован в Высший совет правосудия. В связи с этим рекомендации по этим кандидатам были возвращены в Высшую квалификационную комиссию судей, которая должна была провести повторную процедуру и передать рекомендации в Высший совет правосудия. ВККС вместо этого была занята проведением конкурса в Верховный Суд. И только в 2019 году ВККС смогла огласить конкурсы для этих кандидатов. Но уже осенью 2019 года этот Парламент прекратил полномочия всех членов ВККС, чем фактически заблокировал проведение и завершение конкурсных процедур. Более 40 кандидатов уже 5 лет ждут своего назначения. Уже подано 4 заявления в Европейский суд по правам человека от этих кандидатов, и они приняты ЕСПЧ”, – объяснил нардеп.

Законопроектом предусмотрено временно, до момента формирования полномочного состава ВККС, передать отдельные полномочия Высшему совету правосудия (с целью завершения конкурсных процедур).

Стоит отметить, что в чате нардепов от “Слуги народа” происходила оживленная дискуссия по этому законопроекту. В частности, относительно того, кого именно касается документ – всех указанных судей или только тех, кто набрал проходной бал во время конкурса (в том числе на квалификационном экзамене).