Верховная Рада Украины не поддержала сегодня в первом чтении законопроект "О конституционной процедуре", который был разработан "для выхода из конституционного кризиса".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Над документом № 4533 работала группа нардепов от “Слуги народа”, “Батькивщины”, ОПЗЖ, групп “Довира” и “За майбутне”.

За проект закона проголосовали только 197 нардепов (при 226 минимально необходимых). В итоге документ 226 голосами направили на повторное первое чтение.

Согласно пояснительной записке, “ключевой целью принятия законопроекта является урегулирование процедурной и процессуальной деятельности Конституционного суда Украины”.

В записке говорится, что в стране возник конституционный кризис, спровоцированный, среди прочего, решением КСУ от 27 октября 2020 года, которое отменило ответственность за ложное декларирование и ограничило полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

По мнению авторов законопроекта, документ должен закрыть “пробелы” в законодательстве и решить возникшие проблемы.

Документ предусматривает, что Конституционный суд должен принимать решения двумя третями своего состава (12 судей). Сейчас решения могут принимать 10 судей.

Законопроект также предусматривает, что КСУ будет рассматривать дела в основном в форме устного производства, что должно обеспечить прозрачность принятия решений.

Среди новаций — введение автоматизированного реестра актов КСУ и автоматизированное распределение дел между судьями-докладчиками (а не в ручном режиме).

Постоянная представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря отмечала, что этот документ является “своего рода кодексом конституционного судопроизводства”.

Стоит отметить, что перед голосованием за законопроект в чате фракции “слуг народа” активно собирали нардепов в зал.

После провала голосования Ольга Совгиря поблагодарила коллег за поддержку, отметив, что законопроект “не мог приниматься легко”, так как “очень многих устраивает статус-кво в КСУ”.

“Но мы будем бороться, и у нас все получится!” – добавила Совгиря.

Этот ее тезис поддержали и другие нардепы-“слуги”.