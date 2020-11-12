Главное разведывательное управление РФ координировало распространения фейковой информации о катастрофе MH17 на Донбассе летом 2014 года. Фейки распространяли с помощью Bonanza Media.

Об этом сообщается в расследование Bellingcat и The Insider.

По предварительным данным, Bonanza Media запустили в 2019 году при содействии военной разведки РФ. Его “сотрудники” распространяли альтернативные версии катастрофы MH17, категорически отрицая версию следствия, что указывает на виновность боевиков.

Так называемые “журналисты” посещали Малайзию, Донбасс и Нидерланды. Они сняли серию документальных фильмов о катастрофе МН17 с показаниями якобы свидетелей того, что самолет сбили украинские истребители.

Накануне судебного процесса в Нидерландах скандальное медиа опубликовало серию внутренних документов Совместной следственной группы (JIT). При этом было указано, что это “утечка” засекреченных документов, хотя на самом деле это были документы со взломанных хакерами серверов JIT, а серверы взсломали сотрудники ГРУ.

По данным журналистов, деятельностью Bonanza Media занимался полковник ГРУ Сергей Чебанов. Bellingcat получило его переписки, из которого стало известно об организации поездок псевдожурналистов Bonanza на оккупированный Донбасс для съемок фейковых фильма о катастрофе МН17.

Кроме того, Чебанов полностью согласовывал ключевые моменты при монтаже фильма и его презентации, а также принимал участие в создании фейковой информации.

Напомним, что Boeing-777 рейса MH17 был сбит террористами в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 298 человек. Все они погибли.