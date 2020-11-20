Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

Кинолента является экранизацией первой книги трилогии “Chaos Walking” британско-американского писателя и сценариста Патрика Несса под названием “The Knife of Never Letting Go” (2008).

По сюжету фильма, в недалеком будущем главная героиня Виола (Дейзи Ридли) попадает на загадочную планету, на которой исчезли все женщины. Мужчины же на этой планете не могут скрыть свои мысли от окружающих из-за загадочного Шума.

Виолу первым встречает молодой человек Тодд Хьюитт (Том Холланд). Жизнь девушки находится под угрозой, и Хьюитт клянется ее защищать. Во время их путешествия он обнаружит свою скрытую силу и раскроет темные секреты прошлого.

Как сообщает издание Variety, режиссером фильма является Даг Лайман. Ранее он снял киноленты о шпионе Джейсоне Борне, картины “Мистер и миссис Смит” (2005), “Проклятый дом” (2007), “Грань будущего” (2014), “Сделано в Америке” (2017) и другие.

Помимо Дейзи Ридли, которая известна по роли Рей в “Звездных войнах” и Тома Холланда (“Человек-паук”), в фильме также снимались: Мадс Миккельсен, Ник Джонас, Дэвид Ойелоуо, Синтия Эриво и другие.

Стоит отметить, что съемки фильма стартовали еще в 2017 году. Изначально “Chaos Walking” планировали выпустить в прокат 1 марта 2019 года, однако выход картины отложили (из-за пересъемок).

Теперь же премьера фильма “Поступь хаоса” запланирована на 22 января 2021 года.