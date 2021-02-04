Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который разрешает использование цифровых паспортов в смартфоне наравне с бумажными.

Об этом сообщают #Буквы.

За проект закона № 4355 проголосовали 303 нардепа.

Целью законопроекта является закрепление на уровне закона возможности беспрепятственного использования гражданами Украины цифрового паспорта (е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу).

Согласно пояснительной записке, сейчас возможность использования украинцами электронных паспортов обеспечивается в рамках реализации экспериментального проекта, предусмотренного постановлением Кабинета Министров от 15 апреля 2020 года. Этот проект Правительства является временным (вводился только на 2020 – 2021 гг.)

Количество граждан Украины, которые пользуются электронными паспортами через мобильное приложение “Дия”, составляет около 5 млн человек.

Как проинформировали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины, принятие законопроекта повышает статус использования е-паспортов на юридическом уровне.

Цифровые паспорта (е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу) будет возможно предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства.

Согласно законопроекту, е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу не используются в случаях:

• пересечения государственной границы;

• въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

Следовательно, по цифровому паспорту выехать за границу будет невозможно.

Законопроектом также определяется терминология, связанная с применением электронных паспортов.