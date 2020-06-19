Винницкий митрополип ПЦУ заразился COVID-19

Об этом сообщается на сайте Винницко-Барской епархии православной церкви Украины (ПЦУ).
Отмечается, что коронавирус у него обнаружили во время планового лечения хронической болезни.
Сейчас митрополит Симеон проходит курс лечения под наблюдением винницких врачей в больнице.
“В связи с болезнью митрополита лица, имевшие с ним непосредственные контакты, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали тесты на коронавирус. В помещениях храма проведены необходимые дезинфекционные мероприятия”, – сообщили в епархии.
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