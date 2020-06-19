Covid-19 Украина

обновлено 19.06.2020 в 09:01

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Винницкий митрополип ПЦУ заразился COVID-19

Митрополит Винницкий и Барский Симеон заболел коронавирусом COVID-19.

Пятница, 19 июня 2020, 09:07

Митрополит Симеон

Фото: Вінницько-Барська єпархія ПЦУ/ Facebook

Об этом сообщается на сайте Винницко-Барской епархии православной церкви Украины (ПЦУ).

Отмечается, что коронавирус у него обнаружили во время планового лечения хронической болезни.

Сейчас митрополит Симеон проходит курс лечения под наблюдением винницких врачей в больнице.

“В связи с болезнью митрополита лица, имевшие с ним непосредственные контакты, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали тесты на коронавирус. В помещениях храма проведены необходимые дезинфекционные мероприятия”, – сообщили в епархии.

Теги: Винница, Коронавирус, митрополит

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