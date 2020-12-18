В пятницу, 18 декабря, вице-президент США Майк Пенс получил прививку от коронавируса COVID-19. Он стал первым высокопоставленным чиновником страны, который получил свою дозу вакцины.

Об этом сообщает ABC News.

Известно, что политику ввели дозу вакцины Pfizer/Biontech. Процедура прошла успешно.

“Я ничего не почувствовал”, – коротко прокомментировал Пенс.

Вице-президент также заявил, что в США стартовала программа массовой вакцинации населения. По его словам, это станет “началом конца пандемии”.

Своей публичной прививкой Пенс хотел доказать, что вакцинация является безопасным и эффективным процессом, поскольку миллионы американцев скептически относятся к тщательно протестированным препаратам.

Вместе с Майком вакцинировалась его жена Карен.