Об этом сообщает ABC News.
Известно, что политику ввели дозу вакцины Pfizer/Biontech. Процедура прошла успешно.
“Я ничего не почувствовал”, – коротко прокомментировал Пенс.
Вице-президент также заявил, что в США стартовала программа массовой вакцинации населения. По его словам, это станет “началом конца пандемии”.
Своей публичной прививкой Пенс хотел доказать, что вакцинация является безопасным и эффективным процессом, поскольку миллионы американцев скептически относятся к тщательно протестированным препаратам.
Вместе с Майком вакцинировалась его жена Карен.
BREAKING: Vice Pres. Mike Pence receives COVID-19 vaccine. https://t.co/D3NZXWFj5S pic.twitter.com/dDWzaLUMi0
— ABC News (@ABC) December 18, 2020
- Бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон добровольно и публично вакцинируются от коронавируса, чтобы повысить уровень доверия общественности к вакцине.
- Избранный президент США Джо Байден готов публично вакцинироваться от коронавируса. Байден отметил, что он “был бы счастлив“ присоединиться к бывшим президентам Бараку Обаме, Джорджу Бушу и Биллу Клинтону в публичном проведении вакцинации, чтобы доказать ее безопасность.