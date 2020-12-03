Обама, Буш и Клинтон добровольно испытывают COVID-вакцину, чтобы доказать ее безопасность

Бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон добровольно и публично вакцинируются от коронавируса, чтобы повысить уровень доверия общественности к вакцине.

Об этом сообщает CNN.

Известно, что политики сделают прививки как только Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов позволит массовую вакцинацию.

Три президента уверены, что их публичная вакцинация сможет убедить людей во всем мире в том, что это вполне безопасный процесс, который обеспечит их иммунитетом.

Руководитель аппарата Буша Фредди Форд заявил, что 43-й президент обратился к директору Национального института аллергии и инфекционных болезней и главного эксперта по вопросам инфекционных болезней Энтони Фаучи и координатора реагирования на коронавирус Белого дома Деборы Биркс с просьбой сообщить ему, как он может помочь продвигать вакцину.

“Во-первых, вакцины следует признать безопасными и вводить их приоритетным категориям населения. Затем президент Буш с удовольствием сделает это на камеру, дождавшись своей очереди”, – рассказал Форд.

В среду стало известно, что Билл Клинтон также готов публично сделать прививку для продвижения вакцины.

“Президент Клинтон непременно примет вакцину, как только она станет ему доступна, исходя из приоритетов, определенных государственными служащими здравоохранения. И он сделает это в общественном месте, если это поможет призвать всех американцев делать то же самое”, – сказала Анджела Урена. .

Обама в интервью ведущему SiriusXM Джо Мэдисону сказал, если Фаучи констатировал, что вакцина против коронавируса безопасна, то он ему верит.

“Такие люди, как Энтони Фаучи, которого я знаю и с которым я работал, я вполне доверяю. Итак, если Энтони скажет мне, что эта вакцина безопасна и можно делать прививки, чтобы иммунизировать себя от заражения коронавирусом, я абсолютно приму ее. Я обещаю вам, что если это будет сделано для людей, которые менее склонны к риску, я сделаю это. Наконец, я могу вакцинироваться по телевизору или снять это, просто чтобы люди знали, что я доверяю науке “, – сказал он.

Семья Буша имеет долгую историю объединения вместе с другими президентами для продвижения основных дел. Отец и мать Буша, покойный бывший президент Джордж Буш-старший и Барбара Буш, совершили коммерческий рейс после терактов 11 сентября 2001 года, чтобы укрепить доверие общественности к повторным полетам. Джордж Буш и Билл Клинтон работали вместе над сбором средств для районов, пораженных ураганом “Катрина” в 2005 году, и с других благотворительных целей в годы после их президентства.

Теперь Барак Обама решил присоединиться к процессу общественной осведомленности после своего президентства.