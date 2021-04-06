В Исландии в районе действующего вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес замечены новые трещины с раскаленной лавой.

Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны в Twitter.

“Снимки новых извержений. Их центр находится примерно в 700 м к северу от вулканических кратеров в Гелдингадалуре. Трещины имеют длину около 100-200 метров. Лава тонкая, течет по длинной и узкой лавовой реке к востоку от долины Мерардалур, лавовые поля уже начинают формироваться”, – говорится в сообщении.

Как сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Исландии, в районе извержений объявлена немедленная эвакуация туристов. Тем не менее отмечается, что непосредственной опасности для жизни нет из-за удаленности места от популярных пешеходных маршрутов.

Кроме того, в департаменте сообщили, что новая вулканическая активность не повлияет на движение в близлежащем аэропорту Кефлавик.