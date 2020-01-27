Первый заместитель директора Одесского припортового завода (ОПЗ) Николай Щуриков заявил, что с 2015 года стоимость завода упала в 10 раз.

Об этом он рассказал в интервью #Буквам.

По словам Щурикова, история приватизации завода затянулась на 20 лет, и, если ОПЗ не будет приватизирован, то превратиться в металлолом.

“Если мы хотим, чтобы завод выжил, его нужно отдать частному собственнику”, – сказал Щуриков.

Он также подчеркнул, что в свое время олигарх Игорь Коломойский готов был заплатить около 600 миллионов долларов за завод и судился с “Нортимой”, которая выиграла конкурс по приватизации.

“Потом было уже при мне несколько попыток приватизации, в 2015-м со стартовой ценой 550 миллионов. Последняя оценка уже была 54 миллиона долларов. То есть цена упала в 10 раз. При этом на заводе ничего не поменялось и структура долгов не поменялась. Реструктуризации долгов никто не проводил. Реально было видно, что его никто не хочет приватизировать. Потому что для того, чтобы приватизировать такое предприятие нужно сделать действия по реструктуризации долгов завода. А этого не сделали”, – сказал Николай Щуриков.