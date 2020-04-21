Covid-19 Украина

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Власти Черногории приняли решение смягчить карантин

Правительство Черногории приняло решение сократить комендантский час и разрешить магазинам работать дольше, поскольку уровень заражения коронавирусом остается низким.

Вторник, 21 апреля 2020, 23:15

Об этом сообщает агентство Reuters.

Комендантский час, который ранее начинался в 19:00 в рабочие дни и в полдень в выходные дни, теперь будет действовать с 11:00 до 17:00 всю неделю.

В Национальном координационном органе по инфекционным заболеваниям заявили, что спорт и физическая активность разрешены, но с обязательным соблюдением дистанции и всех других профилактических мероприятий.

При этом разрешается только выход на улицу для выгула домашних животных, но не дольше чем на 60 минут.

  • Власти Польши анонсировали поэтапный выход из карантина с 19 апреля. “Масочный режим” для граждан начал действовать 16 апреля.
  • В Словакии смягчают карантинные ограничения. Уже со среды, 22 апреля, в государстве откроют все магазины и учреждения, площадь которых составляет меньше 300 метров квадратных. Также будут открыты рестораны и бары с работой на вынос.
Теги: Коронавирус, карантин, Черногория

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