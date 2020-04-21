Власти Черногории приняли решение смягчить карантин

Об этом сообщает агентство Reuters.
Комендантский час, который ранее начинался в 19:00 в рабочие дни и в полдень в выходные дни, теперь будет действовать с 11:00 до 17:00 всю неделю.
В Национальном координационном органе по инфекционным заболеваниям заявили, что спорт и физическая активность разрешены, но с обязательным соблюдением дистанции и всех других профилактических мероприятий.
При этом разрешается только выход на улицу для выгула домашних животных, но не дольше чем на 60 минут.
- Власти Польши анонсировали поэтапный выход из карантина с 19 апреля. “Масочный режим” для граждан начал действовать 16 апреля.
- В Словакии смягчают карантинные ограничения. Уже со среды, 22 апреля, в государстве откроют все магазины и учреждения, площадь которых составляет меньше 300 метров квадратных. Также будут открыты рестораны и бары с работой на вынос.