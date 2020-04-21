Власти Черногории приняли решение смягчить карантин

Об этом сообщает агентство Reuters.

Комендантский час, который ранее начинался в 19:00 в рабочие дни и в полдень в выходные дни, теперь будет действовать с 11:00 до 17:00 всю неделю.

В Национальном координационном органе по инфекционным заболеваниям заявили, что спорт и физическая активность разрешены, но с обязательным соблюдением дистанции и всех других профилактических мероприятий.

При этом разрешается только выход на улицу для выгула домашних животных, но не дольше чем на 60 минут.