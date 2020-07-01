Об этом он написал в Facebook на личной странице.
По словам Куцого, после проверок было составлено 252 протокола о нарушении противоэпидемических требований по статье 42 КУпАП (нарушение санитарных норм).
“ТОП-3 ночных клуба Одессы получили штрафы за несоблюдение карантинных требований”, – сказано в сообщении.
При этом, пользователи в комментариях указали, что не особо верят в то, что власти действительно оштрафовали ТОП-клубы, отметив, что те за выходные заработали в разы больше уплаченных штрафов.
Также указано, что 22 протокола составили на пяти продовольственных рынках.
В целом, Нацполиция за выходные совершила 119 рейдов и зафиксировал 26 нарушений. Всего в инспектировании участвовали 238 человек.
Стоит отметить, что за прошлые сутки в Одесской области зафиксировали 66 новых случаев коронавируса. Из них 8 – среди детей и медиков.
- В пятницу, 26 июня, сообщалось, что перед удлиненными выходными, связанными с празднованием Дня Конституции, украинцы массово направились в Одессу. На трассах образовались многочасовые пробки.
- Несмотря на рост количества случаев заражения коронавирусом и угрозу возвращения к строгим карантинным мерам, в Одессе в эти выходные пляжи и клубы были переполнены людьми, совершенно не соблюдающими рекомендации МОЗ.