Глава Одесской ОГА Максим Куцый заявил, что за выходные в области проверили более 2,4 тысяч учреждений, оштрафовав многие из них за нарушение правил карантина. В частности, оштрафовали ТОП-3 ночных клубов.

Об этом он написал в Facebook на личной странице.

По словам Куцого, после проверок было составлено 252 протокола о нарушении противоэпидемических требований по статье 42 КУпАП (нарушение санитарных норм).

“ТОП-3 ночных клуба Одессы получили штрафы за несоблюдение карантинных требований”, – сказано в сообщении.

При этом, пользователи в комментариях указали, что не особо верят в то, что власти действительно оштрафовали ТОП-клубы, отметив, что те за выходные заработали в разы больше уплаченных штрафов.

Также указано, что 22 протокола составили на пяти продовольственных рынках.

В целом, Нацполиция за выходные совершила 119 рейдов и зафиксировал 26 нарушений. Всего в инспектировании участвовали 238 человек.

Стоит отметить, что за прошлые сутки в Одесской области зафиксировали 66 новых случаев коронавируса. Из них 8 – среди детей и медиков.