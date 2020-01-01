Видео опубликовано на YouTube-канале Порошенко.

“В новогодних праздниках есть какая-то магическая сила. При любых обстоятельствах они приносят непреодолимо хорошее настроение. Кто-кто, а наша команда “Европейской солидарности” никогда не опускает руки. Мы уверены в победе Украины, и нас точно не сломить”, – заявил он.

Он отметил, что за 5 предыдущих лет был заложен серьезный запас прочности.

“И что добавляет оптимизма, во-первых, это запас прочности тех изменений, которые украинцы осуществили в течение 5 лет. Поколебать его оказалось не так просто. А во-вторых, миллионы неравнодушных людей демонстрируют свою гражданскую позицию. Наша команда чувствует эту поддержку, она вдохновляет и окрыляет. И мы вместе защищаем наши ценности и перспективу членства Украины в ЕС и НАТО, и язык, и веру, и армию. Мы защищаем Вооруженные силы в тылу от атак “пятой колонны”, а вооруженные силы крепко держат оборону на фронте. Я благодарю наших воинов за то, что они гарантируют безопасность и дарят веселые и радостные новогодние праздники”, – сказал политик.

Порошенко призвал, чтобы в новом году сине-желтый флаг единства был важнее, чем партийные цвета, и чтобы несмотря на внутренние разногласия украинцы сохраняли солидарность перед внешними вызовами.

“Вместе мы сильны. Я искренне поздравляю всех украинцев с Новым годом. Мира всей стране, счастья и благополучия каждой семье. И пусть сбываются самые смелые мечты. С Новым годом! Веселых праздников”, – подытожил Порошенко.

“Все будет хорошо”, – добавила Марина Порошенко.

Стоит отметить, что телеканалы “Прямой” и “Пятый” показали новогоднее поздравление бывшего президента Петра Порошенко вместо ролика, записанного нынешним Главой государства Владимиром Зеленским.

Выступление Зеленского пошло в эфире уже после боя курантов, точно так же, как в прошлом году поступил телеканал “1+1” Игоря Коломойского.

Тогда в эфире телеканала сначала опубликовали поздравление Зеленского, в котором он объявил о решении идти в президенты, и только потом пустили в эфир поздравление Порошенко.