Об этом Клименко сообщает на своей странице в Facebook.
“Сегодня не собрались ни бюджетный комитет для рассмотрения изменений в бюджет, ни банковский для рассмотрения приоритетного для получения транша МВФ банковского закона из-за 16 тысяч правок. Значит, заседание Рады на понедельник 13.04 под большим вопросом”, – пишет она.
При этом, по словам Клименко, депутатами был на 99% уменьшен бюджет на обучение врачей и на 38% уменьшена субвенция местным бюджетам на школы.
“Забирают все средства на проектирование и строительство Национального музея Революции Достоинства”, – добавила она.
Также, по ее словам, средства с культуры “срезали, будто украинской культуры больше не будет существовать”.
“И при этом выделяют миллиарды средств на силовые органы”, – подчеркнула Клименко.
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