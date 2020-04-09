Народный депутат от фракции "Голоса" Юлия Клименко рассказала, как перераспределяются бюджетные деньги на силовые структуры.

Об этом Клименко сообщает на своей странице в Facebook.

“Сегодня не собрались ни бюджетный комитет для рассмотрения изменений в бюджет, ни банковский для рассмотрения приоритетного для получения транша МВФ банковского закона из-за 16 тысяч правок. Значит, заседание Рады на понедельник 13.04 под большим вопросом”, – пишет она.

При этом, по словам Клименко, депутатами был на 99% уменьшен бюджет на обучение врачей и на 38% уменьшена субвенция местным бюджетам на школы.

“Забирают все средства на проектирование и строительство Национального музея Революции Достоинства”, – добавила она.

Также, по ее словам, средства с культуры “срезали, будто украинской культуры больше не будет существовать”.

“И при этом выделяют миллиарды средств на силовые органы”, – подчеркнула Клименко.