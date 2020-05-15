Вместо тестов — измерение температуры: замглавы МОЗ усомнилась в статистике по COVID-19 в других странах

Соответствующее заявление Шаталова сделала в эфире телеканала “Наш“.
Телеведущий спросил замминистра о том, почему Украина значительно отстает от других стран Европы по количеству проведенных тестирований на COVID-19.
Шаталова сперва отметила, что отвечать на такое вопросы — полномочия главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, а после выразила свое мнение о сложившейся ситуации.
Так, Шаталова заявила, что сравнивать количества тестирований на COVID-19 в Украине и других странах неправильно, поскольку якобы неизвестно, что именно включается в эту статистику.
“Сравнить статистику это сравнивать что с чем… Знаем ли мы что входит в статистику тех стран? Возможно, в свою статистику тестирования они включают измерение просто температуры, или быстрые тесты, или еще что-то, что можно сказать, что это тестирование, но на самом деле нет”, — предположила Шаталова.
Она добавила, что уверена, что Украина подает исключительно статистику о проведенных ПЦР-тестированиях.
“Мы не даем статистику по быстрым тестам, по измерению температуры, по каким-нибудь еще дополнительным показателям, по которым можно еще сделать выводы”, — добавила она.
Подводя итоги, замминистра заверила, что Украина “однозначно будет наращивать количество тестирований”.
На видео с 5 минуты
- В конце апреля главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал, что в ближайшее время в Украине будет запущено массовое ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу COVID-19.
- По состоянию на 21 апреля в Украине — самый маленький процент тестов на коронавирус COVID-19 среди стран Европы.