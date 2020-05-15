Вместо тестов — измерение температуры: замглавы МОЗ усомнилась в статистике по COVID-19 в других странах

Замглавы МОЗ Светлана Шаталова заявила, что количество тестирований на COVID-19 в Украине меньше, чем в других странах, потому что там могут вносить в статистику "измерение температуры".

Соответствующее заявление Шаталова сделала в эфире телеканала “Наш“.

Телеведущий спросил замминистра о том, почему Украина значительно отстает от других стран Европы по количеству проведенных тестирований на COVID-19.

Шаталова сперва отметила, что отвечать на такое вопросы — полномочия главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, а после выразила свое мнение о сложившейся ситуации.

Так, Шаталова заявила, что сравнивать количества тестирований на COVID-19 в Украине и других странах неправильно, поскольку якобы неизвестно, что именно включается в эту статистику.

“Сравнить статистику это сравнивать что с чем… Знаем ли мы что входит в статистику тех стран? Возможно, в свою статистику тестирования они включают измерение просто температуры, или быстрые тесты, или еще что-то, что можно сказать, что это тестирование, но на самом деле нет”, — предположила Шаталова.

Она добавила, что уверена, что Украина подает исключительно статистику о проведенных ПЦР-тестированиях.

“Мы не даем статистику по быстрым тестам, по измерению температуры, по каким-нибудь еще дополнительным показателям, по которым можно еще сделать выводы”, — добавила она.

Подводя итоги, замминистра заверила, что Украина “однозначно будет наращивать количество тестирований”.