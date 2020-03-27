Стали известны дата проведения внеочередного заседания Верховной Рады и вопросы, которые будут рассмотрены на сессии.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

Вечером в пятницу, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с депутатской фракцией “Слуги народа”. В ходе встречи обсуждалось грядущее внеочередное заседание парламента, которое, как предполагается, состоится в понедельник, 30 марта, а также вопросы повестки дня этого заседания.

На встрече Зеленский сообщил нардепам, что запланированное заседание — это не последнее за время пандемии COVID-19, поскольку необходимо рассмотреть ряд законопроектов, связанных с поддержкой экономики Украины в условиях пандемии коронавируса. В связи с этим президент предложил народным депутатам работать дистанционно.

По итогам совещания народный депутат от “Слуги народа” Евгения Кравчук проинформировала в Facebook о деталях встречи, и о том, какие вопросы было решено рассмотреть на внеочередном заседании.

Она отметила, что возможность объявления дефолта не рассматривается. Потом все вопросы, которые будут рассмотрены на заседании, направлены на стабилизацию экономической ситуации без этого шага.

“Простых решений ни у кого нет и не будет. Но есть те, кто считает, что простым решением для Украины может быть дефолт. И это огромная ошибка. Потому что кризис в конце концов пройдет и мы сможем возобновить рост. А дефолт отбросит нас лет на 10 назад. Во фракции это хорошо понимают и такой вариант даже не рассматривается”, — подчеркнула она.

Так, на заседании будут рассмотрены законопроекты, приятие которых является условием для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и Мировым Банком, в поддержке которых страна нуждается.

Речь идет, в частности, о правительственном законопроекте о банках, известном как “антиколомойский”, поскольку предлагаемые документом изменения делают невозможным возвращение национализированного банка его бывшим владельцам.

Также будет рассмотрен законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель.

В ОПУ сообщили, что на встрече с фракцией президент согласовал с депутатами поддержку законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения при условии отказа от продажи земли, находящейся в государственной собственности, и уменьшении концентрации для одного человека.

Кравчук уточнила, что закон о рынке земли предложено принять в следующих параметрах, которые поддерживают международные кредиторы:

он вступит в действие с 1 июля 2021, “когда посткоронавирусная паника спадет и все вернутся к нормальной жизни”;

первые два года землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины и не более 100 гектар в одни руки;

после этого — следующие два года землю смогут покупать, как и предполагается базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 000 гектар в одни руки;

земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут (по крайней мере первые два года минимум);

вопрос о продаже земли иностранным физическим и юридическим лицам после референдума.

Помимо этого, парламент намерен рассмотреть:

“пакет антикризисных мер” (депутатский законопроект, который сейчас финализируется в комитете по вопросам экономического развития (экономические стимулы, налоговое послабление для бизнеса и социальная поддержка для незащищенных граждан),

(депутатский законопроект, который сейчас финализируется в комитете по вопросам экономического развития (экономические стимулы, налоговое послабление для бизнеса и социальная поддержка для незащищенных граждан), законопроект о медицинских “офф-лейблах” (лекарственных средствах, которые применяются не так, как указано в описании) и усилении ответственности спекулянтов в сфере продаж медицинских средств.

Помимо этого, Кравчук сообщила, что не исключено, что на ближайшем внеочередном заседании будут рассмотрены кадровые вопросы.

Одновременно с этим рабочая группа парламента и КМУ дорабатывает правительственные законопроекты о создании Стабилизационного фонда и предложения по секвестру бюджета.

“В том виде, в котором Минфин внес первое предложение, секвестр не будет проводиться”, — заверила нардеп.