Об этом заявил президент Ассоциации врачей скорой помощи Франции, сообщает французский канал BFMTV.

“Математические модели предоставили возможность рассчитать определенный подъем (заболевания – Ред.) с небольшим пиком, который должен был начаться сейчас, но на самом деле мы этого не видим. Мы не видим второй волны”, – рассказал он.

Также президент ассоциации сказал, что опасается начала второй волны эпидемии “все меньше и меньше”.

“Это не значит, что эпидемия прекратилась”, – уточнил он.

По мнению французских специалистов, меры по соблюдению социального дистанцирования и ношение масок должны оставаться обязательными.

Помимо того, французские врачи рекомендуют правительству увеличить вместимость палат интенсивной терапии в стране до уровня Германии.