Об этом заявил президент Ассоциации врачей скорой помощи Франции, сообщает французский канал BFMTV.
“Математические модели предоставили возможность рассчитать определенный подъем (заболевания – Ред.) с небольшим пиком, который должен был начаться сейчас, но на самом деле мы этого не видим. Мы не видим второй волны”, – рассказал он.
Также президент ассоциации сказал, что опасается начала второй волны эпидемии “все меньше и меньше”.
“Это не значит, что эпидемия прекратилась”, – уточнил он.
По мнению французских специалистов, меры по соблюдению социального дистанцирования и ношение масок должны оставаться обязательными.
Помимо того, французские врачи рекомендуют правительству увеличить вместимость палат интенсивной терапии в стране до уровня Германии.
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