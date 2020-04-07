Об этом сообщает французский канал BMFTV.

Министр заявил, что во Франции еще не был достигнут пик пандемии вируса и распространение по-прежнему находится в фазе обострения.

По его мнению, для уменьшения количества заболевших в дальнейшем строгое соблюдение карантинных ограничений является больше необходимым, чем до этого.

“Вчера мы насчитали 94 дополнительных госпитализаций тяжелых пациентов, эта цифра сокращается, госпитализированных пациентов все еще больше, чем пациентов, которые выходят из больницы”, – пояснил министр.

При этом Веран также добавил, что усилия, которые направлены на противодействие вирусу, хоть и не закончены, но уже приносят определенные результаты.