В Украине за прошедшие сутки скончались 7 людей, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, у большинства умерших были сопутствующие болезни, которые привели к осложнениям.

“За последние сутки у нас есть летальные случаи. Их семь. Это люди в возрасте от 42 до 70 лет… Мы видим, что большинство случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки, это люди 70, 61, 71, 72 года. У всех были сопутствующие заболевания. И течение коронавирусной болезни, а также сопутствующие болезни привели к несовместимым с жизнью состояниям”, – подчеркнул Ляшко.

По его словам, летальный случай в Александровской больнице Киева “еще не попал в статистику за прошедшие сутки”.

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