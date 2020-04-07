Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, у большинства умерших были сопутствующие болезни, которые привели к осложнениям.
“За последние сутки у нас есть летальные случаи. Их семь. Это люди в возрасте от 42 до 70 лет… Мы видим, что большинство случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки, это люди 70, 61, 71, 72 года. У всех были сопутствующие заболевания. И течение коронавирусной болезни, а также сопутствующие болезни привели к несовместимым с жизнью состояниям”, – подчеркнул Ляшко.
По его словам, летальный случай в Александровской больнице Киева “еще не попал в статистику за прошедшие сутки”.
- В Украине по состоянию на утро 7 апреля зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 143 новых случая.
- Ранее сообщалось, что 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.