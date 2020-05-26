Во Франции официально признали приложение StopCovid для дистанционного отслеживания перемещения и контактов больных коронавирусом таким, что не затрагивает свободы человека.

Соответственное решение было принято Национальной комиссией по информатизации и свободам.

“Принимая во внимание чрезвычайные обстоятельства, вызванные санитарным кризисом, Национальная комиссия усматривает возможность применения StopCovid, но с оговоркой, что приложение будет действовать в контексте реализации стратегии выхода из карантина с обеспечением защиты частной жизни тех, кто его применяет”, – сказано в решении.

При этом предполагается, что мобильное приложение будет информировать граждан о том, что они находятся вблизи инфицированных коронавирусом в том случае, если у самих инфицированных данное приложение активировано.

Подчеркивается, что пользователи приложения будут идентифицироваться по псевдонимам, а их данные геолокации не будут запоминаться. Согласно решению Нацкомиссии использование приложения людьми должно быть добровольным. При этом для внедрения приложения парламент Франции должен принять соответственный закон. Отмечается, что на данный момент во Франции зафиксировано 145 279 случаев заражения коронавирусом. Чрезвычайное положение в стране было продлено до 10 июля.