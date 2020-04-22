Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.
По его словам, точная дата празднования будет сообщена уже после карантина.
“День города, который мы привыкли праздновать в первое воскресенье мая, в этом году вынуждены перенести. Вместе с празднованием переносим также и отмечание почетными наградами города Львова: “Львовянин года”, “Почетный львовянин” и “Благородная семья”, – написал Садовый.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов подтвердил, что карантин в нашей стране планируется продлить до 12 мая.
- Министерство охраны здоровья Украины предложит Правительству некоторые смягчения карантинных ограничений: в частности, относительно прогулок в парках, а также посещения музеев и библиотек.