Власти Львова приняли решение о переносе празднования дня города в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

По его словам, точная дата празднования будет сообщена уже после карантина.

“День города, который мы привыкли праздновать в первое воскресенье мая, в этом году вынуждены перенести. Вместе с празднованием переносим также и отмечание почетными наградами города Львова: “Львовянин года”, “Почетный львовянин” и “Благородная семья”, – написал Садовый.