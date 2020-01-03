Анонс мероприятия опубликован в Facebook.
В 16 часов у памятника Тарасу Шевченко на проспекте свободы в Львове начнется акция в поддержку музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster), детского врача Юлии Кузьменко и медсестры Яны Дугарь, которых следствие подозревает в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Мероприятие пройдет в формате музыкально-поетичного марафона при участии нескольких десятков музыкантов, писателей, поэтов и других деятелей культуры.
“Творческая сообщество Украины возмущена этой ситуацией. Мы – музыканты и художники, писатели и поэты, общественные деятели и политики – не верим в причастность Андрея, Юли и Яны к убийству Павла Шеремета, а потому требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине!”, — подчеркнули организаторы мероприятия.
В акции примут участие: певица Оксана Муха, певец Иван Лень, рок-группа KOZAK SYSTEM, фолк-группа Joryj Kloc, театр танца “Жизнь”, танцевальный коллектив “ДРИҐ”, поэты и писатели Юрий Андрухович,
Юрий Винничук, Светлана Повалаева, Григорий Семенчук и другие.
17 декабря в Харькове украинский поэт, прозаик и музыкант Сергей Жадан организовал концерт в поддержку Андрея Антоненко. Он прошел возле Главного управления Нацполиции области в Харькове, зрителей было более тысячи.
Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца детского врача Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Медсестру Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.
- Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что подозрение Юлии Кузьменко, которую следствие считает причастной к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, построено на предположениях.
- Директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, сотрудник которого возглавлял экспертную комиссию по делу об убийстве Шеремета, ранее фигурировал в прослушке главы ГБР Романа Трубы, как полиграфолог, который “пишет все, что хочешь”.