В субботу, 4 января, во Львове пройдет музыкально-поэтический марафон в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

Анонс мероприятия опубликован в Facebook.

В 16 часов у памятника Тарасу Шевченко на проспекте свободы в Львове начнется акция в поддержку музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster), детского врача Юлии Кузьменко и медсестры Яны Дугарь, которых следствие подозревает в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Мероприятие пройдет в формате музыкально-поетичного марафона при участии нескольких десятков музыкантов, писателей, поэтов и других деятелей культуры.

“Творческая сообщество Украины возмущена этой ситуацией. Мы – музыканты и художники, писатели и поэты, общественные деятели и политики – не верим в причастность Андрея, Юли и Яны к убийству Павла Шеремета, а потому требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине!”, — подчеркнули организаторы мероприятия.

В акции примут участие: певица Оксана Муха, певец Иван Лень, рок-группа KOZAK SYSTEM, фолк-группа Joryj Kloc, театр танца “Жизнь”, танцевальный коллектив “ДРИҐ”, поэты и писатели Юрий Андрухович,

Юрий Винничук, Светлана Повалаева, Григорий Семенчук и другие.

17 декабря в Харькове украинский поэт, прозаик и музыкант Сергей Жадан организовал концерт в поддержку Андрея Антоненко. Он прошел возле Главного управления Нацполиции области в Харькове, зрителей было более тысячи.

Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца детского врача Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Медсестру Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.