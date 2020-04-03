Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
“У двоих львовских медиков ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавирусом. Сейчас они изолированы, проводится опрос людей, с которыми они контактировали, у всех контактных лиц берут биоматериал для проведения ПЦР-тестов”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что одним из медиков является 47-летний анестезиолог больницы скорой помощи, который был на самоизоляции, а сейчас находится в инфекционной больнице.
Второй заболевший – 54-летний доктор 5-й городской поликлиники, контактировавший с пациенткой с коронавирусом. Он также находится в инфекционной больнице.
По информации городского совета, в целом во Львовской области на данный момент зафиксировано 13 случаев заболевания коронавирусом. При этом двое людей уже выздоровели.
- В Украине зафиксировано уже 942 случая заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было подтверждено 138 новых случаев.
- 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.