Во Львовской области отложили смягчение карантина еще на неделю из-за увеличения количества больных коронавирусом COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе Львовской областной госадминистрации.

Так, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила продлить карантин до 12 июня.

“За предыдущие сутки наибольшие показатели заболеваемости показывает именно Львов. Учитывая, что показатели постоянно растут и уверенно приближаются к отметке 100 новых инфицированных в сутки, об ослаблении карантинных мероприятий речь не идет”, – подчеркнули в ОГА.

Местные власти считают причиной ухудшения эпидемиологической ситуации несоблюдение жителями карантинных ограничений.

Согласно данным департамента здравоохранения ОГА, область отвечает двум из трех показателей для смягчения карантина: загруженности койкомест в больницах (23 % при допустимых 50 %) и тестированию (27 на 100 тысяч населения при допустимых 12).

В то же время показатель инцидентности намного превышает допустимый минимум (речь идет о среднем количестве случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 тысяч человек населения).

“Общий показатель инцидентности 16 (при допустимых 12, – ред.): по Львову – 32,1, по области – 10,2”, – говорится в сообщении.