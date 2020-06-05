Об этом проинформировали в пресс-службе Львовской областной госадминистрации.
Так, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила продлить карантин до 12 июня.
“За предыдущие сутки наибольшие показатели заболеваемости показывает именно Львов. Учитывая, что показатели постоянно растут и уверенно приближаются к отметке 100 новых инфицированных в сутки, об ослаблении карантинных мероприятий речь не идет”, – подчеркнули в ОГА.
Местные власти считают причиной ухудшения эпидемиологической ситуации несоблюдение жителями карантинных ограничений.
Согласно данным департамента здравоохранения ОГА, область отвечает двум из трех показателей для смягчения карантина: загруженности койкомест в больницах (23 % при допустимых 50 %) и тестированию (27 на 100 тысяч населения при допустимых 12).
В то же время показатель инцидентности намного превышает допустимый минимум (речь идет о среднем количестве случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 тысяч человек населения).
“Общий показатель инцидентности 16 (при допустимых 12, – ред.): по Львову – 32,1, по области – 10,2”, – говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что во Львовской области продлили карантин до 5 июня.
- С сегодняшнего дня, 5 июня, Украина перешла к следующему этапу ослабления карантина. Разрешается: принятие и отправление воздушных судов, выполняющих внутренние пассажирские перевозки; прием посетителей в помещениях ресторанов и кафе, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий; лицам, достигшим 60-летнего возраста, можно не соблюдать условия самоизоляции; проведение религиозных мероприятий в помещении (при условии пребывания не более одного человека на 5 квадратных метров площади здания).