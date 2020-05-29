Оператор Vodafone предложит 30 минут бесплатных звонков на все сети абонентам, которые пострадали от сбоя работы голосовой связи.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

“Vodafone Украина” предложит 30 минут для звонков на все сети Украины клиентам, которые не могли воспользоваться голосовыми услугами 29 мая. Такие клиенты в течение ближайшей недели получат SMS о компенсации и информацию о том, как получить пакет минут для разговоров”, – заявили в компании.

Отмечается, что во время сбоя в работе голосовой мобильной связи у оператора доступ к мобильному интернету предоставлялся нормально.

Ранее сообщалось, что в Украине произошел сбой в работе мобильного оператора Vodafone, в некоторых городах недоступны звонки.