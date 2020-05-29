Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.
“Vodafone Украина” предложит 30 минут для звонков на все сети Украины клиентам, которые не могли воспользоваться голосовыми услугами 29 мая. Такие клиенты в течение ближайшей недели получат SMS о компенсации и информацию о том, как получить пакет минут для разговоров”, – заявили в компании.
Отмечается, что во время сбоя в работе голосовой мобильной связи у оператора доступ к мобильному интернету предоставлялся нормально.
Ранее сообщалось, что в Украине произошел сбой в работе мобильного оператора Vodafone, в некоторых городах недоступны звонки.
- Ранее сообщалось, что Интернет 4G на первых станциях Киевского метрополитена должен появиться уже весной.