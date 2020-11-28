ВОЗ зафиксировала рекорд новых заражений COVID-19 за сутки

Всемирная организация здравоохранения заявила о рекордном количестве новых случаев заражения коронавирусом в мире. За последние 24 часа такой диагноз подтвердился у 747 082 человек.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Это максимальный суточный показатель с начала пандемии коронавируса в мире.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 ноября. Тогда заболели 668 953 человека.

По состоянию на 28 ноября в мире насчитывается 61 299 371 случай коронавирусной инфекции.

Во Всемирной организации здравоохранения призвали, несмотря на пандемию, сохранять физическую активность. А директор ВОЗ Тедрос Гебреисус показал, как это делает он. Отмечается, что если бы население Земли было более активным, можно было бы предотвратить до 5 миллионов смертей в год.