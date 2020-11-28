Covid-19 Украина

обновлено 29.11.2020 в 12:02

Всего:

722679 (+12978)

Болеют:

371088 (+12978)

Выздоровели:

339378 (+4243)

Умерло:

12213 (+120)

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ВОЗ зафиксировала рекорд новых заражений COVID-19 за сутки

Всемирная организация здравоохранения заявила о рекордном количестве новых случаев заражения коронавирусом в мире. За последние 24 часа такой диагноз подтвердился у 747 082 человек.

Суббота, 28 ноября 2020, 20:02

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Это максимальный суточный показатель с начала пандемии коронавируса в мире.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 ноября. Тогда заболели 668 953 человека.

По состоянию на 28 ноября в мире насчитывается 61 299 371 случай коронавирусной инфекции.

  • Во Всемирной организации здравоохранения призвали, несмотря на пандемию, сохранять физическую активность. А директор ВОЗ Тедрос Гебреисус показал, как это делает он. Отмечается, что если бы население Земли было более активным, можно было бы предотвратить до 5 миллионов смертей в год.
  • Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в начале 2021 года в Европе может начаться третья волна заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Теги: ВОЗ, Коронавирус, рекорд

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