ВОЗ зафиксировала рекорд новых заражений COVID-19 за сутки

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.
Это максимальный суточный показатель с начала пандемии коронавируса в мире.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 ноября. Тогда заболели 668 953 человека.
По состоянию на 28 ноября в мире насчитывается 61 299 371 случай коронавирусной инфекции.
- Во Всемирной организации здравоохранения призвали, несмотря на пандемию, сохранять физическую активность. А директор ВОЗ Тедрос Гебреисус показал, как это делает он. Отмечается, что если бы население Земли было более активным, можно было бы предотвратить до 5 миллионов смертей в год.
- Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в начале 2021 года в Европе может начаться третья волна заболеваемости коронавирусом COVID-19.