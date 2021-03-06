ВОЗ призвала компании отказаться от патентов на COVID-вакцины

Об этом сообщает The Guardian.

Он отметил, что придется отменять обычные правила бизнеса, которые защищают прибыль производителей вакцин, если это необходимо для обеспечения глобальной иммунизации человечества. Именно поэтому он против патента на вакцины.

“Мы переживаем исключительный момент в истории и должны ответить на вызов. Гибкие условия регулирования торговли существуют для чрезвычайных ситуаций, и, безусловно, глобальная пандемия, которая заставила общество пойти на карантин и причинила столько вреда бизнесу – как большому, так и малому – отвечает требованиям”, – заявил он.

Тедрос утверждает, что производители все равно получат определенную компенсацию за свои разработки. Однако отказ от патентов означает, что фармацевтические компании будут иметь шанс разработать дешевые препараты.

“Временный отказ от патентов не означает, что новаторы не потеряют. Как во время кризиса с ВИЧ или на войне, компаниям будут платить роялти за продукцию, которую они производят”, – говорит он.

В то же время фармацевтические компании и правительства США, Великобритании и Европы категорически против отказа от патентов, с компенсацией или без нее. Они поддерживают аргумент Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций, что сокращение прибыли компаний является сдерживающим фактором для инноваций.

Напомним, что доктор Майкл Райан, директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям, заявил, что победить пандемию коронавируса COVID-19 до конца 2021 года нереально.