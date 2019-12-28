Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Сольский пояснил, что в ходе заседания было решено, что участниками рынка земли после его открытия смогут быть только украинские граждане, юридические лица зарегистрированные в Украине украинцами, и украинские предприятия или территориальные общины.
“Вопрос допуска иностранцев, как основателей юридических лиц, может решаться только на всеукраинском референдуме”, – пояснил он.
- 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. Среди 11 рассматриваемых документов был поддержан проект закона № 2178-10. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.
- После открытия в Украине рынка земли гражданам России будет запрещено ее покупать. Кроме того, будет предусмотрен механизм спецконфискации в пользу государства.
- В партии “Слуга народа” поддерживают проведение референдума по вопросу открытия рынка земли в Украине для иностранцев. Также будет существенно уменьшен порог концентрации земли в одних руках (с 200 тыс. га до 20 тыс. га).