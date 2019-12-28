В ходе сегодняшнего заседания аграрного комитета были определены основные правки, которые передадут в Парламент для голосования. Среди них – о порядке покупки земли иностранцами.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Сольский пояснил, что в ходе заседания было решено, что участниками рынка земли после его открытия смогут быть только украинские граждане, юридические лица зарегистрированные в Украине украинцами, и украинские предприятия или территориальные общины.

“Вопрос допуска иностранцев, как основателей юридических лиц, может решаться только на всеукраинском референдуме”, – пояснил он.