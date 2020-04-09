Об этом сообщают #Буквы.
В частности, учительница рассказывала о динамике холодной войны, противостоянии НАТО и организации Варшавского договора (ОВД) и проявлении международной напряженности.
В этот момент на экране появился слайд, на котором Трумэна назвали “Турменом”.
(На видео с 10:30)
Справка. Гарри С. Трумэн – 33-й президент Соединенных Штатов (1945-1953 годы). Во время своего президентства он столкнулся со значительными трудностями во внутренних делах США. Кроме того, правление Трумэна было насыщено событиями в международных делах – завершение Второй мировой войны, его решение о применении ядерного оружия против Японии, основание Организации Объединенных Наций, план Маршалла по восстановлению Европы, доктрина Трумэна в сдерживании коммунизма, начало холодной войны, создание НАТО, а также Корейская война.
- Ранее сообщалось, что учительница математики Всеукраинской онлайн-школы, которую инициировал Президент Владимир Зеленский, во время урока допустила при вычитании элементарную ошибку.
- Также учительница географии Всеукраинской онлайн-школы во время урока в 10 классе перепутала названия океанов.
- Сегодня учительница украинского языка со Всеукраинской онлайн-школы, инициированной президентом Владимиром Зеленским, “переселила” белого медведя в Антарктиду.