Во время сегодняшнего урока всемирной истории во Всеукраинской онлайн-школе, инициированной президентом Владимиром Зеленским, 33-го президента США Гарри Трумэна сделали "Турменом".

Об этом сообщают #Буквы.

В частности, учительница рассказывала о динамике холодной войны, противостоянии НАТО и организации Варшавского договора (ОВД) и проявлении международной напряженности.

В этот момент на экране появился слайд, на котором Трумэна назвали “Турменом”.

(На видео с 10:30)

Справка. Гарри С. Трумэн – 33-й президент Соединенных Штатов (1945-1953 годы). Во время своего президентства он столкнулся со значительными трудностями во внутренних делах США. Кроме того, правление Трумэна было насыщено событиями в международных делах – завершение Второй мировой войны, его решение о применении ядерного оружия против Японии, основание Организации Объединенных Наций, план Маршалла по восстановлению Европы, доктрина Трумэна в сдерживании коммунизма, начало холодной войны, создание НАТО, а также Корейская война.