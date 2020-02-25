Решение Европейского суд по правам человека, обязывающее Украину выплатить компенсации уволенным по закону об очищении власти чиновникам, вступило в силу.

Соответствующее сообщение размещено на сайте суда.

“24/02/2020 это решение вступило в законную силу в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции. Оно может быть подвергнуто редакционной правке”, — говорится в сообщении.

Как известно, в ЕСПЧ подавали жалобы уволенные в 2014 году бывший первый заместитель начальника следственного управления Министерства доходов Николаевской области Дмитрий Басалаев; бывший заместитель начальника кадрового управления Генеральной прокуратуры Вячеслав Полях; бывший заместитель прокурора Черниговской области Александр Ясь; бывший начальник налоговой инспекции города Яремча Роман Якубовский; бывший заместитель управления аграрно-промышленного комплекса Александровской райгосадминистрации Донецкий области Сергей Бондаренко.

Люстрация в проводилась в соответствии с законом “Об очищении власти”, который был принят осенью 2014 года и предполагал увольнение государственных чиновников, которые не менее года занимали государственные должности при власти Виктора Януковича.

17 октября прошлого года судом было вынесено решение о том, что при увольнении чиновников была нарушена п.1 ст.6 Конвенции о правах человека в отношении трех заявителей (речь идет о праве на справедливое судебное разбирательство). Также была нарушена ст. 8 Конвенции в отношении всех заявителей (право на уважение частной жизни). Согласно решению суда, всем заявителям необходимо выплатить денежные компенсации (6500 евро первому заявителю, а также по 5300 евро всем остальным).

Замминистра юстиции Украины — уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина отмечал, что решение ЕСПЧ еще не вступило в силу, и у государства есть три месяца на обжалование.

18 января 2020 года Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека. Жалоба не была удовлетворена.