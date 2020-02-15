Сегодня состоится второй полуфинал национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2020".

Об этом сообщают #Буквы.

На сцене выступят восемь участников со своими музыкальными композициями. Порядок их выступлений определили результаты жеребьевки:

• группа MOONZOO feat. F.M.F. Sure – с песней “Maze”;

• FO SHO – с песней “BLCK SQR”;

• Элина Иващенко – с песней “Get up”;

• Александр Порядинский – с песней “Savior”;

• певица GARNA – с песней “Who We Are?”;

• певец KHAYAT – с песней “Call for love”;

• певец David Axelrod – с песней “Horizon”;

• группа TVORCHI – с песней “Bonfire”.

Также выступят группа The Hardkiss, участница от Украины на “Детском Евровидении-2019” София Иванько и представитель Чехии на “Евровидении-2020” Бенни Кристо.

Судить участников нацотбора будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер национального отбора – Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Голосование зрителей и членов жюри будет проходить параллельно. Результаты голосования зрителей (50 %) и судей (50 %) будут добавляться друг к другу. По итогам общего результата будет сформирована рейтинговая таблица.

Если два или более участников наберут одинаковое количество баллов, то преимущество будет иметь тот, кто получил большее количество баллов от зрителей.

В финал, который состоится 22 февраля, сегодня пройдут трое исполнителей.