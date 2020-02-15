Об этом сообщают #Буквы.
На сцене выступят восемь участников со своими музыкальными композициями. Порядок их выступлений определили результаты жеребьевки:
• группа MOONZOO feat. F.M.F. Sure – с песней “Maze”;
• FO SHO – с песней “BLCK SQR”;
• Элина Иващенко – с песней “Get up”;
• Александр Порядинский – с песней “Savior”;
• певица GARNA – с песней “Who We Are?”;
• певец KHAYAT – с песней “Call for love”;
• певец David Axelrod – с песней “Horizon”;
• группа TVORCHI – с песней “Bonfire”.
Также выступят группа The Hardkiss, участница от Украины на “Детском Евровидении-2019” София Иванько и представитель Чехии на “Евровидении-2020” Бенни Кристо.
Судить участников нацотбора будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер национального отбора – Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.
Голосование зрителей и членов жюри будет проходить параллельно. Результаты голосования зрителей (50 %) и судей (50 %) будут добавляться друг к другу. По итогам общего результата будет сформирована рейтинговая таблица.
Если два или более участников наберут одинаковое количество баллов, то преимущество будет иметь тот, кто получил большее количество баллов от зрителей.
В финал, который состоится 22 февраля, сегодня пройдут трое исполнителей.
- В первом полуфинале, который состоялся 8 февраля, в финал национального отбора на песенный конкурс “Евровидение-2020” прошли певицы Jerry Heil (Яна Шемаева) и KRUTЬ (Марина Круть), а также группа Gо-A.