Об этом сообщили в блоге Unicode.
В связи с COVID-19 Unicode решил отложить выпуск Unicode Standard 14.0 на полгода — с марта на сентябрь 2021 года.
По словам Марка Дэвис, президент консорциума, это связано с тем, что работа Unicode сильно зависит от усилий добровольцев, у которых много работы сейчас, во время пандемии.
“Перенос даты выпуска соответствует интересам наших добровольцев и организаций, которые зависят от Unicode Standard. В этом году мы просто не можем придерживаться того же графика, которого придерживались в прошлом”, — сказал он.
Подкомитет Emoji будет принимать новые предложения для набора смайликов Emoji 14.0 с 15 июня по 1 сентября 2020 года, однако появятся они на устройствах не раньше 2022 года.
Выход 117-ти новых смайликов, анонсированный на вторую половину 2020 года, перенесен или отменен не будет.
- Ранее сообщалось, что международные военные учения, которые должны были пройти в Украине, перенесли из-за коронавируса COVID-19.