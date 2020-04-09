Консорциум Unicode, который занимается выпуском эмодзи, откладывает выпуск новых смайликов, запланированный на 2021 год.

Об этом сообщили в блоге Unicode.

В связи с COVID-19 Unicode решил отложить выпуск Unicode Standard 14.0 на полгода — с марта на сентябрь 2021 года.

По словам Марка Дэвис, президент консорциума, это связано с тем, что работа Unicode сильно зависит от усилий добровольцев, у которых много работы сейчас, во время пандемии.

“Перенос даты выпуска соответствует интересам наших добровольцев и организаций, которые зависят от Unicode Standard. В этом году мы просто не можем придерживаться того же графика, которого придерживались в прошлом”, — сказал он.

Подкомитет Emoji будет принимать новые предложения для набора смайликов Emoji 14.0 с 15 июня по 1 сентября 2020 года, однако появятся они на устройствах не раньше 2022 года.

Выход 117-ти новых смайликов, анонсированный на вторую половину 2020 года, перенесен или отменен не будет.