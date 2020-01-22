В среду, 22 января, во второй день Всемирного экономического форума, в Давосе должен выступить президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует программа форума.

Специальное заявление Зеленского запланировано на 16:15 по местному времени (17:15 по киевскому).

Также в сегодняшней повестке дня – выступления премьер-министра Пакистана Имрана Хана, премьера Испании Педро Санчеса, главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Сингапура Ли Сянлуна, председателя Европейского парламента Давида Сассоли, главы администрации Гонконга Кэрри Лам, генерального директора компании Google Inc. Сундара Пичаи.

На 14:40 (15:40 по киевскому времени) запланировано выступление принца Уэльского Чарльза. Оно значится в рубрике “Как спасти планету”.

Также в рамках форума состоятся дискуссии и пресс-конференции на различные темы: в частности, по поводу инициативы о высадке 1 триллиона деревьев на планете; обучения современным навыкам миллиарда людей до 2030 года; о ситуации в Амазонии; о будущем финансовых рынков; о проблеме изменения климата и предпринимаемых в связи с этим шагах и многие другие.

Стоит отметить, что мероприятия будут проходить и в рамках площадки “Украинский дом”. Мероприятие организует Фонд Виктора Пинчука.

Так, 22 января в 18:00 в Украинском доме должен выступить президент Владимир Зеленский.

Кроме того, в “Украинском доме” запланировано выступление украинского режиссера, бывшего политзаключенного Олега Сенцова (в рамках панели “Украина, граница в борьбе за свободу”), главы фракции “Слуги народа” Давида Арахамии и других.